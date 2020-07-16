Всі розділи
Укр / Рус

Голова Фонду держмайна розповів, як рухається приватизація "Укрспирту"

Четвер, 16 липня 2020, 17:05
 

Активи держпідприємства "Укрспирт" будуть передаватися до Фонду держмайна на приватизацію окремими майновими комплексами.

Про це заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко в інтерв'ю ЕП.

"[У корпорацію і держкомпанію "Укрспирт" входить] понад 70 підприємств. Вони знаходяться в управлінні Міністерства економіки. З урахуванням всіх боргів, ми рекомендували (і Мінекономіки нас почуло) зробити програму і передавати активи в фонд окремими майновими комплексами", - заявив Сенниченко.

За його словами, процес рухається нешвидко.

"Нам передали 12 інвентарних номерів, але вчора знову не затвердили на Кабміні і перенесли програму. Ми чекаємо рішення уряду і відразу рухаємо процес", - сказав голова Фонду держмайна.

Детальніше читайте за посиланням: Голова Фонду держмайна Сенниченко: Ми не можемо вести війну з усіма олігархами одночасно, хоча намагаємося

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрспирт Фонд держмайна приватизація

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мінекономіки скасувало наказ про звільнення в.о голови "Укрспирту" через його відпустку 17 червня 2020, 23:07
Виробники горілки розкритикували звільнення Блескуна та відтермінування демонополізації "Укрспирту" 17 червня 2020, 20:37
У Мінекономіки підписали указ про звільнення в.о. голови "Укрспирту" Блескуна 17 червня 2020, 18:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!