Голова Фонду держмайна розповів, як рухається приватизація "Укрспирту"

Активи держпідприємства "Укрспирт" будуть передаватися до Фонду держмайна на приватизацію окремими майновими комплексами.

Про це заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко в інтерв'ю ЕП.

"[У корпорацію і держкомпанію "Укрспирт" входить] понад 70 підприємств. Вони знаходяться в управлінні Міністерства економіки. З урахуванням всіх боргів, ми рекомендували (і Мінекономіки нас почуло) зробити програму і передавати активи в фонд окремими майновими комплексами", - заявив Сенниченко.

За його словами, процес рухається нешвидко.

"Нам передали 12 інвентарних номерів, але вчора знову не затвердили на Кабміні і перенесли програму. Ми чекаємо рішення уряду і відразу рухаємо процес", - сказав голова Фонду держмайна.

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Економічна правда