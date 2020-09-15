Марченко про податкову амністію: Законопроєкт подали в ОП ще в липні, йдуть дискусії

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що законопроєкт про податкову аміністію подали в Офіс президента ще в липні, зараз тривають дискусії - за словами міністра, це має бути саме президентське питання.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"Законопроєкт ми подали в Офіс президента ще в липні. Зараз тривають дискусії. Це дуже серйозне питання політичного характеру, щоб Мінфін чи Кабмін його вносив. Це має бути серйозний рівень довіри, і тому це має бути саме президентське питання", - зазначив Марченко.

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Нагадуємо:

У травні Зеленський заявив, що законопроєкт про амністію капіталів готовий та буде внесений до Верховної Ради, закон приймуть до кінця року.

"Амністію дамо в цьому році - повинні це зробити, ми домовлялися і обіцяли людям", - заявив президент.

Зеленський сказав, що зараз є обговорення навколо відсотка, під який буде проводитися амністія. Передбачалося, що це буде 5% на все - і на гроші, і на нерухомість. Тепер, за словами президента, є передумови знизити цей відсоток для нерухомості.

Раніше в інтерв'ю ЕП Данило Гетманцев заявив, що податкова амністія буде платною і влада планує залучити в бюджет 5% від сум, які будуть амністовані.

Економічна правда