Перевантажені фури: "Укртрансбезпека" за тиждень нарахувала штрафів на 4 мільйони

За підсумками минулого тижня (7-13 вересня) інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили понад 30 тисяч транспортних засобів та нарахували близько 4,4 млн грн плати за перевантаження - це на 75% більше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Також повідомляється, що завершені тендери на закупівлю 43-х комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion ("Зважування у русі").

"Ми продовжуємо працювати над збереженням доріг від руйнування. Наша мета - поступово перейти на автоматичне "Зважування у русі", але поки цей перехід відбувається, ми надалі сприяємо підвищенню ефективності роботи Укртрансбезпеки. Вже проведено процедури закупівель 24-х нових пересувних ГВК, наразі очікуємо їх поставку. Крім цього, 20 пунктів ГВК переведені на цілодобовий режим роботи.

Також завершено закупівлі послуг на ремонтні роботи наявного обладнання ГВК, що дасть можливість повернути у роботу ще 28 стаціонарних комплексів. Очікуємо, що по закінченню всіх цих процесів ми матимемо в робочому режимі 78 комплексів ГВК", - розповів очільник міністерства Владислав Криклій.

За підсумками минулого тижня (7-13 вересня) найбільше плати за перевантаження нараховано в Херсонській, Одеській та Миколаївській області.

Нагадаємо:

За підсумками 24-30 серпня інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили ще понад 27 тисяч транспортних засобів та нарахували близько 3 млн гривень плати за перевантаження.

Інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією за підсумками 10-16 серпня перевірили ще майже 28 тисяч транспортних засобів та нарахували понад 2,3 млн гривень плати за перевантаження.

Економічна правда