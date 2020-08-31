Перевантажені фури: "Укртрансбезпека" за тиждень нарахувала штрафів на 3 мільйони

За підсумками 24-30 серпня інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили ще понад 27 тисяч транспортних засобів та нарахували близько 3 млн гривень плати за перевантаження.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Зазначається, що у розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Одеській, Донецькій та Миколаївській областях.

Також у відомстві назвали топ-6 порушників габаритно-вагових норм за минулий тиждень:

1.На автодорозі М-14 – авто MAN (перевізник – МПП "Азія") з перевантаженням на 93%. Загальна вага транспортного засобу склала 77,28 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 5 710,5 євро.

2.На автодорозі М-06 – авто IVECO (перевізник – ТзОВ "Західторг ІФ") з перевантаженням на 25%. Загальна вага транспортного засобу склала 49,8 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 2540 євро.

3.На автодорозі Н-20 – авто Renault (перевізник Буга Т. І.) – з перевантаженням на 35%. Загальна вага транспортного засобу склала 53,86 т при нормі 44 т. Нараховано плату за проїзд – 1 525,20 євро.

4.На автодорозі М-06 – авто DAF (перевізник – Краснокуцька В. П) з перевантаженням на 31%. Загальна вага транспортного засобу склала 52,25 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 1501,5 євро.

5.На автодорозі Н-20 – авто DAF (перевізник – Круглова А.А.) з перевантаженням на 36%. Загальна вага транспортного засобу склала 54,350 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 1467,3 євро.

6. На автодорозі Н-24 – авто MERCEDES-BENZ (перевізник – ТОВ "ТОВ-СПМК-17") з перевантаженням на 23%. Загальна вага транспортного засобу склала 49,15 т при нормі 44 т. Нараховано плату за проїзд – 1132,20 євро.

Нагадаємо:

Інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією за підсумками 10-16 серпня перевірили ще майже 28 тисяч транспортних засобів та нарахували понад 2,3 млн гривень плати за перевантаження.

Економічна правда