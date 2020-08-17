Перевантажені фури: "Укртрансбезпека" за тиждень нарахувала штрафів на 2,3 мільйона

Інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією за підсумками 10-16 серпня перевірили ще майже 28 тисяч транспортних засобів та нарахували понад 2,3 млн гривень плати за перевантаження.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Зазначається, що за тиждень склали 339 актів порушень габаритно-вагових параметрів.

Також у відомстві назвали топ-5 порушників габаритно-вагових норм за минулий тиждень:

1. На автодорозі М-06 – авто МАЗ Volot (перевізник – Ловчук О.П.) з перевантаженням на 28%. Загальна вага транспортного засобу склала 51,12 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 789,60 євро.

2. На автодорозі Н-24 – авто Mercedes-Benz (перевізник – ТОВ "СПМК-17") з перевантаженням на 30%. Загальна вага транспортного засобу склала 51,95 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 111 євро.

3. На автодорозі Н-24 – авто Mercedes-Benz (перевізник – ТОВ "СПМК-17") з перевантаженням на 26%. Загальна вага транспортного засобу склала 50,55 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 111 євро.

4. На автодорозі Н-24 – авто Mercedes-Benz (перевізник – ТОВ "СПМК-17") з перевантаженням на 18%. Загальна вага транспортного засобу склала 47,35 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 111 євро.

5. На автодорозі Р-46 – авто Renault (перевізник – Церковний Г.А.) з перевантаженням на 38%. Загальна вага транспортного засобу склала 55,26 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 27,54 євро.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський вважає неприпустимою ситуацію з перевантаженням фур і закликає терміново організувати роботу зі зважування такого транспорту.

Економічна правда