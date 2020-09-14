На тлі масових протестів у серпні 2020 року білоруси забрали з банків більше 1 млрд доларів.

Про це повідомляє видання "Український капітал" з посиланням на статистику Нацбанку Білорусі.

Зазначається, що у серпні жителі країни забрали 624 млн доларів з банківських депозитів в іноземній валюті, 704,6 млн білоруських рублів з депозитів до запитання (повернення депозиту на першу вимогу клієнта), а також 270,8 млн білоруських рублів зі строкових вкладів.

Водночас у липні відтік з депозитів у валюті становив 55,3 млн доларів, з депозитів до запитання - 5,5 млн білоруських рублів, а зі строкових вкладів - 108,1 млн руб.

При цьому аналітики компанії S&P 11 вересня переглянули прогноз за суверенними рейтингами Білорусі, змінивши його зі "Стабільного" на "Негативний".