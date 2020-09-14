"Ми відзначаємо посилення ризиків для економіки, фінансової стабільності та платіжного балансу Республіки Білорусь після спірних президентських виборів, що пройшли у серпні цього року.
Резиденти конвертують свої заощадження в іноземну валюту і виводять частину коштів з банківської системи, що зумовило знецінення білоруського рубля майже на 20% з початку року.
На нашу думку, підвищена політична невизначеність може зберігатися протягом тривалого часу, що чинитиме тиск на середньострокові перспективи зростання Білорусі", - йдеться у прес-релізі компанії.
Нагадаємо:
Нацбанк Білорусі призупиняє з 24 серпня по 15 вересня 2020 року проведення постійно доступних операцій підтримки ліквідності у формі кредитів овернайт.
Раніше облігації Республіки Білорусь упали на торгах на біржі на тлі протестів після президентських виборів та можливих санкцій з боку США і ЄС.