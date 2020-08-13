Білоруські облігації обвалилися на тлі протестів та загрози санкцій

Облігації Республіки Білорусь упали на торгах на біржі на тлі протестів після президентських виборів та можливих санкцій з боку США і ЄС.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані торгів Московської біржі.

Зазначається, що облігації "Білорусь-07" з погашенням у 2025 році впали в ціні на 2,15% - це найбільше падіння за всю історію їх обігу.

"Падають і інші білоруські бонди. "Білорусь-04" і "Білорусь-03" з погашенням у 2022 році впали на 1,5% і 1,3% відповідно", - йдеться у повідомленні.

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