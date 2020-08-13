Білоруські облігації обвалилися на тлі протестів та загрози санкцій

У Білорусі після виборів президента 9 серпня 5-ту добу тривають акції протесту, які супроводжувалися сутичками, насильством із боку силовиків, затриманнями і блокуванням інтернет-медіа. Робітники влаштовують страйки, жінки виносять квіти на вулиці на знак протесту з діями влади.
Опозиційну кандидатку Світлану Тихановську представники влади вивезли до Литви.
Після цього інший білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив з України про створення Фронту національного порятунку Білорусі.
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