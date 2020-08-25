Нацбанк Білорусі призупинив кредитування банків через загрозу девальвації
Нацбанк Білорусі призупиняє з 24 серпня по 15 вересня 2020 року проведення постійно доступних операцій підтримки ліквідності у формі кредитів овернайт.
Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на заяву центробанку Білорусі.
"Останнім часом на тлі зростання дефіциту ліквідності в банківській системі спостерігається досить істотне зростання кредитного портфеля банків в білоруських рублях, що чинить додатковий тиск на внутрішній валютний ринок.
У зв'язку з цим Національний банк прийняв рішення про тимчасове призупинення постійно доступних операцій підтримки ліквідності з 24 серпня по 15 вересня ", - йдеться у заяві.
Це рішення означає, що Банк Білорусі продовжить надавати підтримку ліквідності банківської системи з метою безумовного виконання банками своїх зобов'язань.
Водночас вона буде здійснюватися в більш контрольованому режимі: шляхом проведення аукціонних операцій на відкритому ринку, а також, у разі необхідності, з використанням двосторонніх операцій з урахуванням реалізації банками заходів щодо скорочення дефіциту ліквідності.
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