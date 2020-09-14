Гетманцев про проєкт держбюджету: Мінфін не консультувався з Радою

Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що Мінфін, готуючи проєкт держбюджету-2021, не проводив консультації з Верховною Радою.

Про це він сказав журналістам біля будівлі Верховної Ради, передає "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, Міністерство фінансів в цьому році прийняло незрозумілу політику, попередні консультації з комітетом з питань фінансів, наскільки мені відомо, і з комітетом з питань бюджету щодо проєкту бюджету не проводило", - підкреслив Гетманцев.

Водночас голова Мінфіну на брифінгу зазначив, що закладений у проєкті бюджету курс на рівні 29,1 грн за долар погоджений з НБУ.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

Наразі рівень бюджетного дефіциту в Україні наразі становить близько 300 мільярдів гривень, але цифра помірна та абсолютно посильна для бюджету, касового розриву немає, заявив прем’єр Шмигаль.

Водночас Шмигаль запевнив, що "ніякої "діри" в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП".