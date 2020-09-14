Стало відомо, хто придбає американську частину TikTok

Компанія ByteDance відмовилася продавати американський сегмент TikTok корпорації Microsoft. В якості покупця вона вибрала ІТ-компанію Oracle.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

За словами джерел, ByteDance має намір зробити заяву, в якій назве Oracle "надійним технологічним партнером" в США.

Запланована угода не буде прямим продажем активів TikTok, зазначають джерела. Скоріше, це буде якесь партнерство, при тому, що окремі інвестори ByteDance, в тому числі американські інвесткомпанії Sequoia Capital і General Atlantic, одержать частки в спільному підприємстві, яке буде створено в рамках угоди.

Наступним кроком має стати схвалення угоди Білим домом і Комітетом з іноземних інвестицій США.

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Нагадаємо:

7 серпня президент США підписав два укази, які забороняють громадянам США укладати угоди і здійснювати транзакції з китайськими компаніями ByteDance і Tencent, а також з їх дочірніми структурами. Ці компанії володіють TikTok і WeChat.

Також Трамп заявив, що компанію Oracle може придбати соцмережу ТikТok.

Ввечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok.

В адміністрації Трампа вважають, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США. Представники власника додатку наполягають, що не надають даних користувачів офіційному Пекіну.