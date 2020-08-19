Трамп назвав ще одного претендента на придбання ТikТok

Президент США Дональд Трамп заявив, що компанію Oracle може придбати соцмережу ТikТok.

Джерело: Reuters

Деталі: Трамп назвав Oracle "гарною компанією", яка може купити додаток TikTok, який належить китайській компанії ByteDance.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Oracle провела попередні переговори з ByteDance щодо купівлі TikTok на території США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Довідка: Oracle Corporation — найбільший виробник програмного забезпечення для організацій, великий постачальник серверного обладнання.

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Що передувало:

Ввечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok.

В адміністрації Трампа вважають, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США. Представники власника додатку наполягають, що не надають даних користувачів офіційному Пекіну.

1 серпня ЗМІ повідомили, що компанія Microsoft припинила переговори про покупку соціальної мережі TikTok.

9 серпня компанія Twitter провела попередні переговори з TikTok, який належить китайській ByteDance, про можливу купівлю.

Українська правда