Трамп назвав ще одного претендента на придбання ТikТok
Президент США Дональд Трамп заявив, що компанію Oracle може придбати соцмережу ТikТok.
Джерело: Reuters
Деталі: Трамп назвав Oracle "гарною компанією", яка може купити додаток TikTok, який належить китайській компанії ByteDance.
Напередодні ЗМІ повідомили, що Oracle провела попередні переговори з ByteDance щодо купівлі TikTok на території США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.
Довідка: Oracle Corporation — найбільший виробник програмного забезпечення для організацій, великий постачальник серверного обладнання.
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Що передувало:
Ввечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok.
В адміністрації Трампа вважають, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США. Представники власника додатку наполягають, що не надають даних користувачів офіційному Пекіну.
1 серпня ЗМІ повідомили, що компанія Microsoft припинила переговори про покупку соціальної мережі TikTok.
9 серпня компанія Twitter провела попередні переговори з TikTok, який належить китайській ByteDance, про можливу купівлю.
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