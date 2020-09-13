Верховний представник ЄС із закордонних справ: заморозка "Північного потіку - 2" в руках Німеччини, а не Євросоюзу
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що рішення про замороження газопроводу "Північний потік - 2" в руках Німеччини, а не Євросоюзу.
Про це повідомляє Financial Times.
Він додав, що ЄС ніколи не відчував великого захвату щодо цього проекту.
"Я повинен сказати, що комісія ніколи не демонструвала сильного ентузіазму з приводу" Північного потоку - 2 ", - сказав Боррель, додавши, що долю проекту" вирішувати німцям.
Нагадуємо:
Раніше голова польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що енергетична солідарність ЄС вимагає припинення проєкту Nord Stream 2.
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що завершення будівництва Nord Stream 2 може бути пов'язане з повноцінним розслідуванням Росією можливого отруєння Олексія Навального.
У грудні 2019 року офіційний представник Nord Stream 2 AG, компанії-оператора проєкту, Єнс Мюллер заявив російським ЗМІ, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено на 93,5%.
20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.
Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.
У Німеччині заявили, що запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо "Північного потоку-2", натомість лише затримають її.
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