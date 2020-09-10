В Україні стали будувати в півтора рази менше житла

Загальна площа житлових приміщень, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт, в першому півріччі 2020 року скоротилася в 1,4 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Загальна площа нового будівництва житла становила 3,85 млн кв. м, з них багатоквартирних будинків - 3,6 млн кв. м.

Загальна площа нового будівництва житла в Києві скоротилася в 5,8 рази до січня-червня 2019 року - до 368,1 тис кв. м, тоді як в Київській області зросла вдвічі - до 1,36 млн кв м.

Значні обсяги нового будівництва житла також зафіксовані у Львівській (513,6 тис. кв. м), Одеській (395,6 тис. кв. м) і Івано-Франківській (304,6 тис. кв. м) областях.

Нагадуємо:

13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Замість Державної архітектурно-будівельної інспекції уряд створить три нових органи: для реєстрації будівельних об'єктів, їх технічного регулювання та контролю.

Після цього забудовники почали скаржитися на великий відсоток відмов у ДАБІ при погодженні дозвільної документації.

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Економічна правда