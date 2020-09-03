У липні-серпні інфляція була нижчою цільового діапазону 5%+/-1 в.п., подальша динаміка інфляції залежатиме від темпів економічного відновлення.

Про це на брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"У липні–серпні інфляція була нижчою цільового діапазону 5%+/-1 в.п. Динаміка базової інфляції була стриманою. Пожвавлення споживчого попиту, а також подорожчання палива та природного газу, яке відображає тенденції світових ринків, врівноважувалися сезонною корекцією цін на сирі продукти харчування", - розповів він.

За словами Шевченка, показники імпорту, роздрібного товарообігу, витрат громадян на внутрішній туризм, нерухомість та автівки свідчать про подальше відновлення споживчого попиту, яке, ймовірно, триватиме і найближчими місяцями.

"Збереження м’якої монетарної політики підтримає економічне відновлення в умовах помірної інфляції та високої невизначеності щодо подальшого перебігу пандемії в Україні та світі.

Водночас поступове одужання світової економіки від коронакризи і надалі штовхатиме ціни на енергоресурси вгору. Вагомий внесок в загальний показник інфляції також матиме статистичний ефект низької бази порівняння, сформованої в останні місяці минулого року. Усе це створює ґрунт для входження інфляції у цільовий діапазон до кінця року", - додав він.

Нагадаємо:

У липні 2020 року споживчі ціни в Україні знизились на 0,6% після зростання на 0,2% у червні, у річному вимірі інфляція за підсумками липня залишилась на рівні 2,4%.

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 6% річних. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

Економічна правда