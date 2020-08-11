"Укрзалізниця" повинна погасити борги "Донецької залізниці" перед "Сбербанком" - суд

Господарський суд Донецької області задовольнив клопотання Державної виконавчої служби та визнав "Укрзалізницю" - як правонаступника "Донецької залізниці" - боржником у виконавчому провадженні, в рамках якого "Сбербанк" стягував з "Донецької залізниці" 68 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Finbalance.

27 липня "Укрзалізниця" заявляла, що українська "дочка" Сбербанку реструктуризувала її борги на суму біля 200 млн дол, що підлягали погашенню до кінця липня.

Як зазначалося, підписання угод відбулося впродовж тижня до вказаної дати з набранням остаточної чинності умов реструктуризації після прийняття відповідного рішення Нацбанком. Реструктуризація проведена на термін до 3 років з можливістю дострокового погашення.

У червні "Укрзалізниця" повідомила, що Велика Палата Верховного Суду визнала її правонаступником ДП "Донецька залізниця" з дати держреєстрації акціонерного товариства - 21.10.2015. Як зауважувала УЗ, це означає, що УЗ буде зобов’язана погасити всі борги ДП "Донецька залізниця", не отримавши при цьому від останнього жодного майна до статутного капіталу.

При цьому, заданими УЗ, в ОРДЛО знаходиться понад 20 тис вантажних вагонів УЗ, майже 6 тис вагонів інших власників, майже 6 тис пасажирських вагонів та понад 300 локомотивів.

За приблизними підрахунками сума фінансових зобов’язань ДП "Донецька залізниця" перед кредиторами перевищує 6,5 млрд грн, у т.ч. перед Сбербанком - 3,5 млрд грн, ВТБ Банком - 1,2 млрд грн.