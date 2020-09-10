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Приватизація об'єктів "Укрспирту": Сенниченко назвав дату першого аукціону

Четвер, 10 вересня 2020, 09:15
 

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив, що перший аукціон з продажу об'єктів ДП "Укрспирт" відбудеться 15 вересня.

Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

За його словами, Фонд держмайна наразі  активно проводить інвентаризацію і готує до аукціонів перші 48 об'єктів ДП "Укрспирт". 

Нагадаємо:

В.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун заявив, що у середині вересня 2020 року планують оголосити перші аукціони з приватизації об'єктів підприємства.

Активи держпідприємства "Укрспирт" будуть передаватися до Фонду держмайна на приватизацію окремими майновими комплексами.

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Укрспирт Фонд держмайна Укрспирт

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