Курс валют на 1 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

1 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,54 - 27,57 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,58 - 27,60 гривні;

Євро – 33,01 - 33,03 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,43 – 27,66 гривні. Євро купують по 32,44 гривні, продають по 33,00 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,49 - 27,59 гривні, євро - 32,54 - 32,72 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 1 вересня на рівні 27,56 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,89 євро (на 31 серпня - 32,73 гривні).

Економічна правда