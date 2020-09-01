Курс валют на 1 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
1 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,54 - 27,57 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,58 - 27,60 гривні;
Євро – 33,01 - 33,03 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,43 – 27,66 гривні. Євро купують по 32,44 гривні, продають по 33,00 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,49 - 27,59 гривні, євро - 32,54 - 32,72 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 1 вересня на рівні 27,56 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,89 євро (на 31 серпня - 32,73 гривні).
Економічна правда
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