Білорусь направила в РФ заявку на рефінансування держборгу на 600 млн доларів – ЗМІ

Мінськ направив до уряду РФ офіційну заявку на рефінансування держборгу Білорусі перед РФ у 2021 році, сума зобов'язань - 600 млн доларів.

Про це повідомляє "Интерфакс-Запад" з посиланням на джерело у фінансових колах, знайоме з переговорним процесом.

"Білоруська сторона направила в уряд Росії заявку з проханням про рефінансування державного боргу перед РФ в 2021 році. Сума зобов'язань Білорусі перед Росією в наступному році становить 600 млн доларів", - сказало джерело.

Співрозмовник видання додав, що білоруська сторона просить виділити кошти для рефінансування строком на 15 років.

За його даними, на цьому тижні питання рефінансування білоруського держборгу перед Росією буде обговорюватися на рівні керівників урядів двох країн.

Нагадаємо:

Тимчасово виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про рефінансування білоруського боргу на 1 мільярд доларів.

У Кремлі заявили, що тривають контакти російської фінансової влади із білоруськими колегами з питань рефінансування боргу Білорусі.