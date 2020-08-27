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Росія рефінансує 1 мільярд доларів білоруського боргу - Лукашенко

Четвер, 27 серпня 2020, 15:19
 

Тимчасово виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про рефінансування білоруського боргу на 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє БелТА.

"Ми домовилися з президентом Росії, і сьогодні наш прем'єр-міністр проведе переговори з Михайлом Мішустін (прем'єр-міністром РФ. - ред.) з приводу рефінансування", - заявив Лукашенко.

Він уточнив, що мова йде про рефінансування в поточному році $1 млрд з боргу перед РФ.

"Тобто ми у себе цей мільярд доларів, домовившись з Росією, залишимо. І це буде гарне підкріплення нашої національної валюти", - констатував Лукашенко.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що білоруський рубль почав різко дешевшати по відношенню до долара 

Нацбанк Білорусі призупиняє з 24 серпня по 15 вересня 2020 року проведення постійно доступних операцій підтримки ліквідності у формі кредитів овернайт.

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Білорусь РФ Путін Лукашенко борг

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