Росія рефінансує 1 мільярд доларів білоруського боргу - Лукашенко

Тимчасово виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про рефінансування білоруського боргу на 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє БелТА.

"Ми домовилися з президентом Росії, і сьогодні наш прем'єр-міністр проведе переговори з Михайлом Мішустін (прем'єр-міністром РФ. - ред.) з приводу рефінансування", - заявив Лукашенко.

Він уточнив, що мова йде про рефінансування в поточному році $1 млрд з боргу перед РФ.

"Тобто ми у себе цей мільярд доларів, домовившись з Росією, залишимо. І це буде гарне підкріплення нашої національної валюти", - констатував Лукашенко.

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