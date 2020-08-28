"Контакти тривають": У Кремлі прокоментували рефінансування білоруського боргу

У Кремлі заявили, що тривають контакти російської фінансової влади із білоруськими колегами з питань рефінансування боргу Білорусі.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я залишу це питання нашим фінансовій владі, саме вони здійснюють контакти зі своїми білоруськими колегами. Контакти тривають", - відповів Пєсков на питання журналістів.

Також у Пєскова запитали, чи впливають на російську економіку події в Білорусії.

За його словами, "у економіки РФ є певний запас міцності, що дозволяє підтримувати всі економічні процеси в стабільному стані і хеджувати ризики".

"Але разом з тим, звичайно, те, що відбувається в Білорусі, явно не сприяє економічному розвитку і економічної стабільності. Швидше, навпаки. І з огляду на, що ми разом є учасниками інтеграційних об'єднань - ЄврАзЕс, враховуючи наше Союзну державу, звичайно, це питання для теми, яка викликає нашу стурбованість ", - додав прес-секретар Путіна.

Нагадаємо:

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