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"Контакти тривають": У Кремлі прокоментували рефінансування білоруського боргу

П'ятниця, 28 серпня 2020, 13:05
 

У Кремлі заявили, що тривають контакти російської фінансової влади із білоруськими колегами з питань рефінансування боргу Білорусі.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я залишу це питання нашим фінансовій владі, саме вони здійснюють контакти зі своїми білоруськими колегами. Контакти тривають", - відповів Пєсков на питання журналістів.

Також у Пєскова запитали, чи впливають на російську економіку події в Білорусії.

За його словами, "у економіки РФ є певний запас міцності, що дозволяє підтримувати всі економічні процеси в стабільному стані і хеджувати ризики".

"Але разом з тим, звичайно, те, що відбувається в Білорусі, явно не сприяє економічному розвитку і економічної стабільності. Швидше, навпаки. І з огляду на, що ми разом є учасниками інтеграційних об'єднань - ЄврАзЕс, враховуючи наше Союзну державу, звичайно, це питання для теми, яка викликає нашу стурбованість ", - додав прес-секретар Путіна.

Нагадаємо:

Тимчасово виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про рефінансування білоруського боргу на 1 мільярд доларів.

Раніше повідомлялось, що білоруський рубль почав різко дешевшати по відношенню до долара 

Нацбанк Білорусі призупиняє з 24 серпня по 15 вересня 2020 року проведення постійно доступних операцій підтримки ліквідності у формі кредитів овернайт.

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