Коболєв прогнозує через 2-3 роки присутність на роздрібному ринку газу до 7 великих компаній

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прогнозує, що через кілька років на роздрібному ринку газу будуть присутні 5-7 великих компаній.

Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає Інтерфакс-Україна.

"Я дійсно з нетерпінням чекаю, що через 2-3 роки на цьому ринку буде працювати 5-7 немаленьких компаній, кожна з яких буде пропонувати якісну і широку лінійку послуг і продуктів", - сказав Коболєв.

При цьому він підкреслив, що компаніям, які не зможуть задовольнити потреби клієнта, на цьому ринку робити нічого.

"На ринку України досить багато трейдерів. Це непростий бізнес. Він вимагає якісної поставки газу, портфеля поставок, клієнтського сервісу, грошей і капіталу. Тому зміни, які відбудуться найближчим часом, - маленькі трейдери, які не приносять ніякої цінності споживачеві і не можуть запропонувати йому хоча б гідний рівень інтернет-сервісу, стануть неконкурентними", - зазначив глава "Нафтогазу".

Як повідомлялося, Коболєв, як побутовий споживач, з відкриттям ринку газу для населення з 1 серпня змінив постачальника природного газу, перейшовши від "Кіевгазенерджі" до "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

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Нагадуємо:

З 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення, в якому клієнт сам може обирати постачальника залежно від ціни та сервісу.

Відтепер населення може вільно змінювати постачальника. Це можна було робити ще з 2015 року, однак раніше регульована ціна майже завжди була нижчою за ринкову.

Ціни на газ буде формувати ринок, тому з'являється сенс у пошуку постачальника, який запропонує найкращу ціну на сервіс. До того ж, напередодні регулятор суттєво спростив процедуру переходу від одного постачальника до іншого, що має спростити життя споживачів.

Енергобренд ДТЕК - YASNO окрім електроенергії та енергоефективних рішень постачатиме природний газ населенню та юридичним клієнтам.

Раніше глава "ГПК" Нафтогаз України "Максим Рабинович в інтерв'ю агентству" Інтерфакс-Україна "повідомив, що" Нафтогаз "планує зайняти мінімум 20% -ву частку на ринку поставок газу населенню.