ДТЕК Ахметова буде постачати газ населенню та підприємствам

Енергобренд ДТЕК - YASNO окрім електроенергії та енергоефективних рішень постачатиме природний газ населенню та юридичним клієнтам.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наголошується, що ознайомитися з основними умовами договору на постачання газу для бізнес-клієнтів та подати заявку на його укладання можна через інтернет на сайті YASNO або в центральних енергоофісах в Києві, Дніпрі чи Маріуполі.

"Отримати індивідуальну консультацію з питань газо- та електропостачання бізнес-клієнти можуть дистанційно у своїх персональних менеджерів. Крім того, наші клієнти можуть замовити послуги енергоаудиту та енергосервісу для оптимізації своїх витрат на усі види енергоресурсів", – сказав директор з продажів та обслуговування клієнтів YASNO Євген Бушма.

Невдовзі обрати YASNO своїм газовим постачальником також зможуть жителі Києва, Дніпропетровської, Донецької областей та інших регіонів.

Нагадуємо:

З 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення, в якому клієнт сам може обирати постачальника залежно від ціни та сервісу.

Відтепер населення може вільно змінювати постачальника. Це можна було робити ще з 2015 року, однак раніше регульована ціна майже завжди була нижчою за ринкову.

Ціни на газ буде формувати ринок, тому з'являється сенс у пошуку постачальника, який запропонує найкращу ціну на сервіс. До того ж, напередодні регулятор суттєво спростив процедуру переходу від одного постачальника до іншого, що має спростити життя споживачів.

Економічна правда