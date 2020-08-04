ДТЕК Ахметова буде постачати газ населенню та підприємствам
Енергобренд ДТЕК - YASNO окрім електроенергії та енергоефективних рішень постачатиме природний газ населенню та юридичним клієнтам.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Наголошується, що ознайомитися з основними умовами договору на постачання газу для бізнес-клієнтів та подати заявку на його укладання можна через інтернет на сайті YASNO або в центральних енергоофісах в Києві, Дніпрі чи Маріуполі.
"Отримати індивідуальну консультацію з питань газо- та електропостачання бізнес-клієнти можуть дистанційно у своїх персональних менеджерів. Крім того, наші клієнти можуть замовити послуги енергоаудиту та енергосервісу для оптимізації своїх витрат на усі види енергоресурсів", – сказав директор з продажів та обслуговування клієнтів YASNO Євген Бушма.
Невдовзі обрати YASNO своїм газовим постачальником також зможуть жителі Києва, Дніпропетровської, Донецької областей та інших регіонів.
Нагадуємо:
З 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення, в якому клієнт сам може обирати постачальника залежно від ціни та сервісу.
Відтепер населення може вільно змінювати постачальника. Це можна було робити ще з 2015 року, однак раніше регульована ціна майже завжди була нижчою за ринкову.
Ціни на газ буде формувати ринок, тому з'являється сенс у пошуку постачальника, який запропонує найкращу ціну на сервіс. До того ж, напередодні регулятор суттєво спростив процедуру переходу від одного постачальника до іншого, що має спростити життя споживачів.
Економічна правда
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