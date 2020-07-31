"Нафтогаз" оприлюднив умови продажу газу населенню після завершення ПСО

"Нафтогаз" оприлюднив умови продажу газу для поставок газу після завершення дії спецобов'язків - компанія пропонує укласти річний контракт на постачання газу зі щомісячним формульним визначенням ціни, яка буде відома до початку місяця постачання.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Нафтогаз пропонує газопостачальним компаніям сформувати необхідний ресурс природного газу для поставок населенню.

Підхід, запропонований Дивізіоном "Нафтогаз Комерція", відповідає європейській практиці, коли на довгострокові контракти і великі обсяги діє формульна ціна, а для інших клієнтів пропонується лінійка різноманітних продуктів в залежності від потреб покупця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ціна за річними контрактами буде визначатися, виходячи з котирувань міжнародних газових хабів, поточного ринкового спреду, а також умов оплати.

"Запропонована формульна ціна є прогнозованою та такою, що повністю відповідає ринковим ціновим індикаторам і не створює перекосів на ринку", - додали у компанії.

У межах зазначеного контракту передбачені різні умови розрахунків:

100% передплата;

оплата частинами кожні 10 днів впродовж періоду постачання;

оплата до 25 числа місяця, наступного за місяцем поставки.

"Нафтогаз сумлінно виконував свої обов'язки із забезпечення газом населення впродовж дії режиму ПСО. Після того, як з 1 серпня регулювання ринку завершиться, компанія має наміри залишатися надійним постачальником природного газу для внутрішнього ринку.

Ми запропонуємо всім бажаючим газ вітчизняного та імпортного походження в обсягах, достатніх для задоволення потреб українців", - заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Нагадуємо:

Кабмін продовжив до серпня спецзобов'язання "Нафтогазу" продавати газ для населення за пільговою ціною (ПСО). Це відкладає запуск ринку газу для населення з 1 липня, що було однією з вимог угоди з МВФ.

Відкриття ринку природного газу для побутових споживачів було заплановане на 1 травня 2020 року, але у зв'язку з впровадженням карантину через поширення коронавірусу терміни перенесли на 1 липня.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що повноцінний запуск ринку природного газу для населення та конкуренція постачальників дозволять українським домогосподарствам скористатись всіма перевагами низької ціни на природний газ.