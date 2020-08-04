Новини 4 серпня: Мотор Січ та Ярославский, нерухомість керівника АМПУ, курс

Про Ярославського. Група DCH Олександра Ярославського досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited про спільну діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, заводу "Мотор Cіч".

Про керівника АМПУ. В.о голови державної Адміністрації морських портів України Олександр Голодницький та його дружина Алла Мельохіна володіють незадекларованою нерухомістю у Німеччині на понад 400 тисяч євро.

Про Коломойського.У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігорь Коломойський.

Про курс.Представники інвестиційних компаній допускають девальвацію гривні до 28-29 за долар на кінець року.

Про зарплати УАФ. Стали відомі місячні зарплати чиновників Української Асоціації Футболу, найбільше отримує голова комітету національних збірних команд Мирон Маркевич - 700 тисяч гривень за місяць.

"Несправедливий курс гривні". Чи побачать українці 30 за долар восени

Курс валют – одна з найбільш обговорюваних тем останнього місяця. Чи варто чекати послаблення національної валюти та курсу на рівні 30, про який говорять Володимир Зеленський та його поплічники.