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Інвесткомпанії спрогнозували курс гривні на кінець року

Вівторок, 4 серпня 2020, 14:44
 

Представники інвестиційних компаній допускають девальвацію гривні до 28-29 за долар на кінець року.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

"У своєму червневому прогнозі ми закладали плавне ослаблення курсу з осені до 28-29 грн за дол. Як видно з останніх днів, гривня рухається до цього діапазону швидше", – говорить голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук.

"Зупиниться гривня на цих позиціях чи девальвація буде більш глибокою – залежить від дій нового керівництва НБУ", – додають в ICU.

"Девальваційний тиск традиційно посилюється восени. Ми очікуємо, що обмінний курс буде слабшати і до кінця 2020 року досягне 28,5 грн за дол. Наш прогноз виходить з того, що потік негативних новин, які впливають на ситуацію на валютному ринку, посилюватися не буде", – вважають аналітики Concorde Capital.

У Dragon Capital прогнозували, що до кінця 2020 року курс гривні ослабне до 28 за дол. Зараз там обіцяють переглянути прогноз у бік глибшої девальвації, "як тільки буде більше ясності, як виглядатиме політика НБУ".

Читайте детальніше: "Несправедливий курс гривні". Чи побачать українці 30 за долар восени

Нагадуємо:

За липень офіційний курс гривні до долара просів із 26,66 гривні за долар до 27,69.

Офіційний курс гривні до євро послаб майже на 2,69 гривні: 1 липня курс становив 29,86 грн, а вже 29-го - 32,45 грн

Економічна правда

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