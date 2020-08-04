Павелко і Маркевич

Стали відомі місячні зарплати чиновників Української Асоціації Футболу (УАФ), найбільше отримує голова комітету національних збірних команд Мирон Маркевич - 700 тисяч гривень за місяць.

Повний список опублікував спортивний журналіст Костянтин Андріюк. У списку відсутній президент Асоціації Андрій Павелко.

Окрім Маркевича найбільше заробляють:

513 тисяч на місяць отримує голова комітету з етики та чесної гри Франческо Баранка.

432 тисячі - перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

411 тисяч - глава комітету арбітрів Лучано Лучі

Серед відомих широкому загалу футбольних діячів, також у списку є:

Олег Блохін , який є співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу, отримує 115 тисяч гривень

Олег Протасов , який теж працює на посаді першого "віце", отримує 323 тисячі

Ігор Бєланов, співголова співголова комітету професіонального футболу, отримує 153 тисячі .

Раніше Блохін пояснював, чим він та Бєланов займається в УАФ:

"Я займаюся дитячим футболом разом з Бєлановим. У нас є школа в Вінниці, називається "Блохін-Бєланов". Ми провели турнір Баля, турнір Блохіна, турнір Бєланова в Києві. Там було по 300 дітей, подарували м'ячі від УАФ. Намагаємося залучити дітей до футболу, відвернути від вулиці.

....УАФ будує поля, майданчики. Це головний напрямок.Крім роботи в УАФ у мене доходів немає", - заявляв екстренер київського Динамо.

У 2017-му році Павелко заявляв, що УАФ (на той час Федерація футболу України) фінансується за рахунок платежів солідарності ФІФА та УЄФА, та не має держфінансування. Бюджет Асоціації Павелко тоді оцінив у 10 мільйонів євро.









