Стали відомі зарплати в Українській Асоціації Футболу: Маркевич - 700 тисяч, Блохін, Бєланов - більше 100 тисяч
Стали відомі місячні зарплати чиновників Української Асоціації Футболу (УАФ), найбільше отримує голова комітету національних збірних команд Мирон Маркевич - 700 тисяч гривень за місяць.
Повний список опублікував спортивний журналіст Костянтин Андріюк. У списку відсутній президент Асоціації Андрій Павелко.
Окрім Маркевича найбільше заробляють:
- 513 тисяч на місяць отримує голова комітету з етики та чесної гри Франческо Баранка.
- 432 тисячі - перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.
- 411 тисяч - глава комітету арбітрів Лучано Лучі
Серед відомих широкому загалу футбольних діячів, також у списку є:
- Олег Блохін, який є співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу, отримує 115 тисяч гривень
- Олег Протасов, який теж працює на посаді першого "віце", отримує 323 тисячі
- Ігор Бєланов, співголова співголова комітету професіонального футболу, отримує 153 тисячі .
Раніше Блохін пояснював, чим він та Бєланов займається в УАФ:
"Я займаюся дитячим футболом разом з Бєлановим. У нас є школа в Вінниці, називається "Блохін-Бєланов". Ми провели турнір Баля, турнір Блохіна, турнір Бєланова в Києві. Там було по 300 дітей, подарували м'ячі від УАФ. Намагаємося залучити дітей до футболу, відвернути від вулиці.
....УАФ будує поля, майданчики. Це головний напрямок.Крім роботи в УАФ у мене доходів немає", - заявляв екстренер київського Динамо.
У 2017-му році Павелко заявляв, що УАФ (на той час Федерація футболу України) фінансується за рахунок платежів солідарності ФІФА та УЄФА, та не має держфінансування. Бюджет Асоціації Павелко тоді оцінив у 10 мільйонів євро.
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