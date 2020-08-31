Президент Володимир Зеленський знову заявив про необхідність податкової реформи та амністії капіталів, проведення судової та правоохоронної реформ.

Про це він повідомив на з'їзді партії "Слуга народу" передає Інтерфакс-Україна.

"Попереду ще багато роботи. Частина зроблена, інше, що ми обіцяли людям, ми маємо зробити стовідсотково. Я впевнений у вас, і ви це зробите. Це і податкова реформа, і амністія капіталів, судова та правоохоронна реформи. Якісна медицина, нарешті, якісна освіта, якісний рівень життя", - сказав він.

Нагадуємо:

У травні Зеленський заявив, що законопроєкт про амністію капіталів готовий та буде внесений до Верховної Ради, закон приймуть до кінця року.

"Амністію дамо в цьому році - повинні це зробити, ми домовлялися і обіцяли людям", - заявив президент.

Зеленський сказав, що зараз є обговорення навколо відсотка, під який буде проводитися амністія. Передбачалося, що це буде 5% на все - і на гроші, і на нерухомість. Тепер, за словами президента, є передумови знизити цей відсоток для нерухомості.

Раніше в інтерв'ю ЕП Данило Гетманцев заявив, що податкова амністія буде платною і влада планує залучити в бюджет 5% від сум, які будуть амністовані.