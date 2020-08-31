Зеленський знову заявив про необхідність податкової реформи та амністії капіталів
Президент Володимир Зеленський знову заявив про необхідність податкової реформи та амністії капіталів, проведення судової та правоохоронної реформ.
Про це він повідомив на з'їзді партії "Слуга народу" передає Інтерфакс-Україна.
"Попереду ще багато роботи. Частина зроблена, інше, що ми обіцяли людям, ми маємо зробити стовідсотково. Я впевнений у вас, і ви це зробите. Це і податкова реформа, і амністія капіталів, судова та правоохоронна реформи. Якісна медицина, нарешті, якісна освіта, якісний рівень життя", - сказав він.
Нагадуємо:
У травні Зеленський заявив, що законопроєкт про амністію капіталів готовий та буде внесений до Верховної Ради, закон приймуть до кінця року.
"Амністію дамо в цьому році - повинні це зробити, ми домовлялися і обіцяли людям", - заявив президент.
Зеленський сказав, що зараз є обговорення навколо відсотка, під який буде проводитися амністія. Передбачалося, що це буде 5% на все - і на гроші, і на нерухомість. Тепер, за словами президента, є передумови знизити цей відсоток для нерухомості.
Раніше в інтерв'ю ЕП Данило Гетманцев заявив, що податкова амністія буде платною і влада планує залучити в бюджет 5% від сум, які будуть амністовані.
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