Держборг Білорусі виріс на майже 20%

Державний борг Республіки Білорусь на 1 серпня 2020 року становив 53,1 млрд. рублів і збільшився у порівнянні з початком 2020 року на 8,3 млрд. рублів, або на 18,6%.

Про це повідомляє Міністерство фінансів Білорусі.

Зовнішній державний борг станом на 1 серпня 2020 року склав 17,8 млрд. доларів, збільшившись з початку року на 0,6 млрд. доларів США (з урахуванням курсових різниць), або на 3,7%.

Внутрішній державний борг за станом на 1 серпня 2020 року скла

Нагадаємо:

Тимчасово виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про рефінансування білоруського боргу на 1 мільярд доларів.

Раніше повідомлялось, що білоруський рубль почав різко дешевшати по відношенню до долара

Нацбанк Білорусі призупиняє з 24 серпня по 15 вересня 2020 року проведення постійно доступних операцій підтримки ліквідності у формі кредитів овернайт.

в 9,8 млрд. рублів, збільшившись з початку року на 1,0 млрд. рублів (з урахуванням курсових різниць), або на 11,8%.

Економічна правда