Держборг Білорусі виріс на майже 20%
Державний борг Республіки Білорусь на 1 серпня 2020 року становив 53,1 млрд. рублів і збільшився у порівнянні з початком 2020 року на 8,3 млрд. рублів, або на 18,6%.
Про це повідомляє Міністерство фінансів Білорусі.
Зовнішній державний борг станом на 1 серпня 2020 року склав 17,8 млрд. доларів, збільшившись з початку року на 0,6 млрд. доларів США (з урахуванням курсових різниць), або на 3,7%.
Внутрішній державний борг за станом на 1 серпня 2020 року скла
Нагадаємо:
Тимчасово виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про рефінансування білоруського боргу на 1 мільярд доларів.
Раніше повідомлялось, що білоруський рубль почав різко дешевшати по відношенню до долара
Нацбанк Білорусі призупиняє з 24 серпня по 15 вересня 2020 року проведення постійно доступних операцій підтримки ліквідності у формі кредитів овернайт.
в 9,8 млрд. рублів, збільшившись з початку року на 1,0 млрд. рублів (з урахуванням курсових різниць), або на 11,8%.
Економічна правда
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