Нацбанк надав трьом банкам 930 мільйонів рефінансу

На аукціоні 28 серпня з рефінансування терміном до 90 днів НБУ надав 3 банкам 930 млн грн під 6% річних.

Про це йдеться у даних Нацбанку.

Зазначається, що у ході тендеру Кредобанк отримав 600 млн грн, Акордбанк - 320 млн грн, а Український банк реконструкції та розвитку - 10 млн грн.

Відповідно до графіку тендерів, наступний аукціон по 90-денному рефінансу пройде 4 вересня, а по рефінансу на термін від 1 до 5 років - 11 вересня.

Нагадаємо:

Нацбанк на аукціоні 21 серпня видав 60 млн грн короткострокового рефінансування банку "Авангард" під 6% річних.

14 серпня провів тендер з підтримки ліквідності банків за результатами якого 14 банків отримали 4,84 мільярда гривень рефінансування.

Найбільше отримав державний "Укрексімбанк" - 2,89 млрд грн.

Також рефінансування отримали: Радабанк (100 млн грн), Банк Український капітал (56 млн грн), КІБ (75 млн грн), Місто Банк (28,6 млн грн), Крісталбанк (218 млн грн), РВС Банк (116,8 млн грн), Таксомбанк (500 млн грн), Банк Грант (48 млн грн), МІБ (100 млн грн), Акордбанк (450 млн грн), Банк Січ (14 млн грн), Український банк реконструкції та розвитку (50 млн грн) і Банк Авангард (190 млн грн).

Економічна правда