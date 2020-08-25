Нацбанк надав банку "Авангард" 60 мільйонів рефінансу
Нацбанк на аукціоні 21 серпня видав 60 млн грн короткострокового рефінансування банку "Авангард" під 6% річних.
Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані НБУ.
"21.08.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявку 1-го банку на загальну суму 60 млн грн за процентною ставкою 6% річних", - йдеться у повідомленні регулятора.
Зазначається, що з 30 квітня НБУ провів 15 аукціонів із 90-денного рефінансування на понад 15 млрд грн. Водночас тендери 5 червня та 10 липня не відбулися через відсутність заявок.
Також Нацбанк провів чотири тендери з рефінансування строком до 5 років на 14,5 млрд грн.
Повідомляється, що наступний аукціон з 90-денного рефінансування відбудеться 28 серпня, а з рефінансування терміном до 5 років - 11 вересня.
Нагадаємо:
14 серпня провів тендер з підтримки ліквідності банків за результатами якого 14 банків отримали 4,84 мільярда гривень рефінансування.
Найбільше отримав державний "Укрексімбанк" - 2,89 млрд грн.
Також рефінансування отримали: Радабанк (100 млн грн), Банк Український капітал (56 млн грн), КІБ (75 млн грн), Місто Банк (28,6 млн грн), Крісталбанк (218 млн грн), РВС Банк (116,8 млн грн), Таксомбанк (500 млн грн), Банк Грант (48 млн грн), МІБ (100 млн грн), Акордбанк (450 млн грн), Банк Січ (14 млн грн), Український банк реконструкції та розвитку (50 млн грн) і Банк Авангард (190 млн грн).
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