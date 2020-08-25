Нацбанк надав банку "Авангард" 60 мільйонів рефінансу

Нацбанк на аукціоні 21 серпня видав 60 млн грн короткострокового рефінансування банку "Авангард" під 6% річних.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані НБУ.

"21.08.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявку 1-го банку на загальну суму 60 млн грн за процентною ставкою 6% річних", - йдеться у повідомленні регулятора.

Зазначається, що з 30 квітня НБУ провів 15 аукціонів із 90-денного рефінансування на понад 15 млрд грн. Водночас тендери 5 червня та 10 липня не відбулися через відсутність заявок.