НБУ визначив офіційний курс валют на останній день літа

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 31 серпня на рівні 27,48 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,73 євро (на 28 серпня - 32,43 гривні).

Нагадуємо:

28 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,49 - 27,52 гривні.

28 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,50 гривні.

Економічна правда