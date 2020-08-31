НБУ визначив офіційний курс валют на останній день літа
Понеділок, 31 серпня 2020, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 31 серпня на рівні 27,48 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,73 євро (на 28 серпня - 32,43 гривні).
Нагадуємо:
28 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,49 - 27,52 гривні.
28 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,50 гривні.
Економічна правда
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