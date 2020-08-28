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Гривня на міжбанку стабільна

П'ятниця, 28 серпня 2020, 17:45
 

28 серпня котирування гривні до долара на закритті  міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,50 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,47 - 27,50 гривні;

Євро – 32,65 - 32,68 гривні.

Нагадуємо:

28 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,49 - 27,52 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 28 серпня на рівні 27,46 гривні.

Економічна правда

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