Курс валют на 28 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

28 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,49 - 27,52 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,45 - 27,47 гривні;

Євро – 32,62 - 32,65 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,37 – 27,61 гривні. Євро купують по 32,17 гривні, продають по 32,66 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,44 - 27,53 гривні, євро - 32,27 - 32,41 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 28 серпня на рівні 27,46 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,43 євро (на 27 серпня - 32,28 гривні).

Економічна правда