Курс валют на 28 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
28 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,49 - 27,52 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,45 - 27,47 гривні;
Євро – 32,62 - 32,65 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,37 – 27,61 гривні. Євро купують по 32,17 гривні, продають по 32,66 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,44 - 27,53 гривні, євро - 32,27 - 32,41 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 28 серпня на рівні 27,46 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,43 євро (на 27 серпня - 32,28 гривні).
Економічна правда
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