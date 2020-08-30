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Буславець: На сьогодні всі шахти працюють

Неділя, 30 серпня 2020, 17:24
 

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що на сьогоднішній день всі шахти працюють.

Про це вона заявила під час візиту у Донецьку область, передає прес-служба.

За її словами завдяки злагодженим діям Міністерства енергетики, Кабміну України та "Центренерго" вдалося забезпечити стабільну роботу всіх державних шахт.

"Це дало можливість заплатити зарплатню за рахунок реалізації вугільної продукції, а також заплатити за електроенергію. На сьогодні всі шахти працюють", - зазначила Ольга Буславець.

Нагадуємо:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав беззбитковість підприємств, європейські умови та безпека праці - орієнтирами у вугільній галузі.

Міністерство енергетики України завершило медіацію між представниками вугледобувних підприємств і ПАТ "Центренерго", в результаті чого був укладений контракт про відновлення поставок українського вугілля на "Центренерго".

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Міненергетики

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