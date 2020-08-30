Шмигаль про орієнтири у вугільній галузі: беззбитковість підприємств, європейські умови, безпека праці

Джерело: Урядовий портал

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав беззбитковість підприємств, європейські умови та безпека праці - орієнтирами у вугільній галузі.

Про це він заявив у рамках робочої поїздки до Донецької області 30 серпня разом з в. о. Міністра енергетики Ольгою Буславець, передає урядовий портал.

За словами Глави Уряду, найближчими роками українська економіка, енергетична сфера потребуватимуть вугілля, "адже це основний енергоресурс для теплової генерації, що відіграє важливу роль у збалансуванні енергосистеми", - підкреслив він.

Денис Шмигаль підкреслив, що вугільна галузь безсумнівно потребує реформування і нових підходів до господарювання.

"Неодноразові зустрічі з гірниками засвідчили нашу спільну готовність до здійснення змін з метою комплексного розв’язання проблемних питань вугледобувної галузі", — наголосив Прем’єр-міністр.

За його словами, уряд робитиме всі ці кроки, щоб у шахтарській галузі ситуація покращилася.

"Зі свого боку ми вже робимо все можливе, щоб не було боргів по зарплаті, як це було в минулі роки. Цим питанням особисто опікується Президент", — зазначив він.

Нагадуємо:

Міністерство енергетики України завершило медіацію між представниками вугледобувних підприємств і ПАТ "Центренерго", в результаті чого був укладений контракт про відновлення поставок українського вугілля на "Центренерго".