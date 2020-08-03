Із Нацбанку йде директор Департаменту комунікацій

Із 3 серпня 2020 року за власним бажанням завершує роботу на посаді директора Департаменту комунікацій НБУ Наталія Бондаренко, незабаром оголосять конкурсний відбір для заміщення вакантної посади.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Національного банку.

"За понад 5 років роботи в Нацбанку Наталія Бондаренко розбудувала комунікації регулятора, ґрунтуючись на досвіді провідних центробанків світу та привносячи власні знання та вміння, так, що сьогодні Національний банк користується репутацією одного з найпрозоріших центробанків світу та однієї з найбільш відкритих державних інституцій в Україні", - заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Після себе я залишаю налагоджену систему управління комунікаціями, активну роботу над підвищенням фінансової грамотності, сучасні та клієнтоорієнтовані канали комунікацій НБУ і професійну команду", - зазначила Бондаренко.

У НБУ назвали ключові досягнення в площині комунікацій та підвищення фінансової грамотності за час каденції Бондаренко, серед них, зокрема:

створення Стратегії комунікацій НБУ та побудова системи управління комунікаціями НБУ;

проведення міжнародних тематичних заходів – Щорічної дослідницької конференції на тему "Комунікації центрального банку: від таємниці до прозорості" та тематичного міжнародного семінару для комунікаційників центральних банків у 2019 році, а також міжнародного "Форуму з фінансової інклюзії. Нікого за бортом" у 2018–2019 рр.;

розробка Стратегії фінансової грамотності (візія);

запуск нового вебсайту НБУ.

Нагадаємо:

Рада Національного банку відмовилися призначити Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ терміном у 7 років. Раніше він обіймав цю посаду 5 років. 22 липня Рада НБУ призначила заступником голови НБУ Юрія Гелетія.

Рішення перепризначити заступника голови НБУ мала ухвалити Рада НБУ. Але в останній день червня Рада НБУ відмовилася внести питання призначення Чурія у порядок денний.

У Нацбанку (коли головою ще був Яків Смолій) зазначили, що таке рішення може вказувати на політичну вмотивованість окремих членів Ради НБУ, які не підтримали цю пропозицію.

31 липня Рада Національного банку звільнила за власним бажанням Сергія Холода із посади заступника голови НБУ, який курирував сферу платіжних систем і грошового обігу.

Економічна правда