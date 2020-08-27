Шевченко: НБУ продовжуватиме політику гнучкого обмінного курсу
Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Нацбанк продовжуватиме послідовну монетарну політику та політику гнучкого обмінного курсу.
Про це він сказав під час зустрічей з представниками міжнародних інвестиційних установ, передає прес-служба НБУ у Facebook.
"Ми залишаємося в програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом та докладатимемо зусиль, щоб вчасно та в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов’язання. Національний банк продовжуватиме послідовну монетарну політику. Також НБУ продовжуватиме політику гнучкого обмінного курсу", – підкреслив Шевченко.
Він додав, що Національний банк у своїй роботі з інвесторами керуватиметься принципами прозорості та партнерства.
Нагадаємо:
Новий голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що регулятор буде згладжувати надмірні коливання курсу.
За липень офіційний курс гривні до долара просів із 26,66 гривні за долар до 27,69.
У липні Національний банк викупив на міжбанківському валютному ринку 130 мільйонів доларів, а продав для згладжування надмірних коливань на валютному ринку 498,7 мільйона доларів.
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Економічна правда
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