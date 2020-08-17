Шевченко про гривню: Плаваюче курсоутворення зберігається

Новий голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що регулятор буде згладжувати надмірні коливання курсу.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Плаваюче курсоутворення зберігається. Ключові принципи роботи НБУ на міжбанку теж. Ми будемо згладжувати надмірні коливання курсу, як в одну так і в іншу сторону. Це те, що стосується стратегії.

Нам часто ставлять питання, чи ми будемо публікувати точні критерії, за якими НБУ визначає, коли йому потрібно виходити на ринок з інтервенціями. Я говорив і ще раз хочу сказати: ні, ці критерії публікувати не будемо, так як вони тільки розв'яжуть руки для валютних спекуляцій", - пояснив Шевченко.

За його словами, якщо учасники ринку будуть наперед знати, коли НБУ виходить на ринок, вони будуть використовувати це для отримання спекулятивних доходів, а економіка від цього нічого не виграє.

Голова НБУ розповів, що регулятор у липні продавав валюту, щоб згладжувати коливання.

"А в серпні вже навпаки купуємо надлишки валюти з ринку в резерви. До речі, з початку року у нас позитивне сальдо інтервенцій більше 800 млн доларів", - зазначив він.

Також Шевченко згадав про волатильність курсу в 2019 році.

"Спочатку гривня минулого року укріпилася з 28 до 23,5 грн/долар, а в цьому повернулася на фактично початковий рівень, на якому вона була", - сказав він.

За його словами, було би неправильно говорити про те, що волатильність, яка була з початку 2019 року, є нормальною для України. Але сам факт волатильності є нормальним.

"Курс плаваючий, а отже, відображає попит та пропозицію на ринку. У минулому році був досить великий приплив валюти в країну, пропозиція перевищувала попит, і гривня зміцнювалася. І це нормально для ринку – гривня повинна не тільки девальвувати, але і зміцнюватися.

І в обох випадках будуть свої переможці, і свої переможені. Експортерам ревальвація завжди менш вигідна, а імпортерам і споживачам – більш вигідна. Тобто плаваючий курс завжди буде когось не влаштовувати", - пояснив банкір.

Нагадаємо:

Минулого тижня (10-14 серпня) інтервенції НБУ з купівлі валюти на міжбанківському ринку становили 223 млн доларів.

За липень офіційний курс гривні до долара просів із 26,66 гривні за долар до 27,69.

У липні Національний банк викупив на міжбанківському валютному ринку 130 мільйонів доларів, а продав для згладжування надмірних коливань на валютному ринку 498,7 мільйона доларів.

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