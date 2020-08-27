Новий голова УЗ хоче виділяти частину прибутку компанії на мотивацію персоналу

Новий голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак планує ввести у компанії систему мотивації співробітників за рахунок розподілу серед них частини прибутку.

Про це він сказав в інтерв'ю liga.net.

"І остання немаловажлива річ - це мотивація. Я хочу запровадити зрозумілу для всіх систему оплати праці та мотивації співробітників. Хочу впровадити систему EVA (Economic value added - економічна додана вартість). Це найбільш справедлива система для такої компанії як УЗ", - зазначив Жмак.

Довідка. Показник економічної доданої вартості (EVA) дозволяє проводитиоцінку поточних і майбутніх перспектив розвитку підприємств.

"Я пропоную чітку економічну модель, яка дозволить за результатами діяльності компанії щорічно певну частину дельти - різниці між фінансовими показниками цього року і попереднього - направляти на мотивацію співробітників. Я маю намір звернутися до наглядовій раді, щоб вона розділила моє бачення і прийняла необхідні рішення для імплементації цієї моделі", - зазначив Жмак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ще важливо - система покарань. Вона має бути публічною і показовою. Покарання має здійснюватися не тишком-нишком: підписали угоду, за домовленістю сторін звільнили або перевели на іншу посаду. Це має бути публічно: "Іваненко Іван Іванович звільнений з компанії за невиконання умов трудового договору", з поясненням, що це таке було", - підкреслив керівник УЗ.

Нагадаємо:

26 серпня Кабмін призначив Володимира Жмака головою правління "Укрзалізниці".

У квітні наглядова рада "Укрзалізниці" продовжила процедуру відбору голови правління компанії на період обмежувальних заходів у зв'язку із коронавірусом.

Кабмін на засіданні 15 квітня звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови правління "Укрзалізниці" та виключив його зі складу членів правління, новим тимчасовим керівником компанії призначили Івана Юрика.

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