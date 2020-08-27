Новий голова УЗ розповів, як хоче оптимізувати кількість співробітників компанії
Новий голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що хоче оптимізувати кількість співробітників компанії, та запропонує модель, за якої люди збережуть свої робочі місця.
Про це він сказав в інтерв'ю liga.net.
За його словами, зазраз штат УЗ - на рівні 260 тисяч осіб. Водночас звільняти працівників Жмак вважає найпростішим, але одночасно найгіршим рішенням.
"Я хочу відійти від слова "звільняти". Як я вже говорив, моє бачення: Укрзалізниця - це рухомий склад, інфраструктура, диспетчеризація. Все інше - це не Укрзалізниця. Санаторії, профілакторії, лікарні, пральні, піщані кар'єри, заводи - це не УЗ, це непрофільні активи. Їх потрібно відчужувати — шляхом продажу і приватизації.
Звільняти - це найпростіше і одночасно найгірше рішення. Ми запропонуємо модель, за якої люди збережуть свої робочі місця, а компанія - виграє: приватизація об’єктів передбачатиме збереження їхньої спеціалізації та робочих місць", - заявив Жмак.
Нагадаємо:
26 серпня Кабмін призначив Володимира Жмака головою правління "Укрзалізниці".
У квітні наглядова рада "Укрзалізниці" продовжила процедуру відбору голови правління компанії на період обмежувальних заходів у зв'язку із коронавірусом.
Кабмін на засіданні 15 квітня звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови правління "Укрзалізниці" та виключив його зі складу членів правління, новим тимчасовим керівником компанії призначили Івана Юрика.
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