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Новий голова УЗ розповів, як хоче оптимізувати кількість співробітників компанії

Четвер, 27 серпня 2020, 15:40
 

Новий голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що хоче оптимізувати кількість співробітників компанії, та запропонує модель, за якої люди збережуть свої робочі місця.

Про це він сказав в інтерв'ю liga.net.

За його словами, зазраз штат УЗ - на рівні 260 тисяч осіб. Водночас звільняти працівників Жмак вважає найпростішим, але одночасно найгіршим рішенням.

"Я хочу відійти від слова "звільняти". Як я вже говорив, моє бачення: Укрзалізниця - це рухомий склад, інфраструктура, диспетчеризація. Все інше - це не Укрзалізниця. Санаторії, профілакторії, лікарні, пральні, піщані кар'єри, заводи - це не УЗ, це непрофільні активи. Їх потрібно відчужувати — шляхом продажу і приватизації.

Звільняти - це найпростіше і одночасно найгірше рішення. Ми запропонуємо модель, за якої люди збережуть свої робочі місця, а компанія - виграє: приватизація об’єктів передбачатиме збереження їхньої спеціалізації та робочих місць", - заявив Жмак.

Нагадаємо:

26 серпня Кабмін призначив Володимира Жмака головою правління "Укрзалізниці".

У квітні наглядова рада "Укрзалізниці" продовжила процедуру відбору голови правління компанії на період обмежувальних заходів у зв'язку із коронавірусом.

Кабмін на засіданні 15 квітня звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови правління "Укрзалізниці" та виключив його зі складу членів правління, новим тимчасовим керівником компанії призначили Івана Юрика.

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