Новий керівник "Укрзалізниці" хоче розділити УЗ на 4 компанії

Новий голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що хоче зробити з УЗ прибуткову компанію, а також виділити в УЗ чотири вертикально-інтегровані бізнес-одиниці: вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура, і окремо вивести контейнерні перевезення.

Про це він розповів в інтерв'ю liga.net.

"Перше: я хочу зробити з Укрзалізниці прибуткову компанію, але не стільки за рахунок підвищення тарифів, як за рахунок зниження вартості послуг, які ми надаємо.

Друге: я хочу, щоб Укрзалізниця займалась в першу чергу профільним бізнесом -- це рухомий склад: локомотиви, вагони, інфраструктура, і диспетчеризація, тобто організація руху. Усе інше стосується діяльності Укрзалізниці опосередковано", - зазначив Жмак.

"Я хочу виділити в Укрзалізниці чотири вертикально-інтегровані бізнес-одиниці, з відокремленими балансами, які здатні порахувати свої прибутки і збитки: це вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура, і моя новація, - окремо вивести контейнерні перевезення.

Контейнерні перевезення зараз знаходяться в складі вантажних перевезень, але це в принципі це окремий вид бізнесу", - додав він.

За словами Жмака, після цього ці вертикально інтегровані одиниці мають перетворитися на окремі компанії у складі холдингу УЗ.

Нагадаємо:

26 серпня Кабмін призначив Володимира Жмака головою правління "Укрзалізниці".

У квітні наглядова рада "Укрзалізниці" продовжила процедуру відбору голови правління компанії на період обмежувальних заходів у зв'язку із коронавірусом.

Кабмін на засіданні 15 квітня звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови правління "Укрзалізниці" та виключив його зі складу членів правління, новим тимчасовим керівником компанії призначили Івана Юрика.

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Економічна правда