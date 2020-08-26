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Китайська компанія відкличе позов щодо "зеленого" тарифу в Україні на 500 мільйонів доларів 

Середа, 26 серпня 2020, 13:18
 

Китайська компанія CNBM, що має потужності з виробництва "зеленої" енергетики в Україні, погодилась відкликати арбітраж проти держави на 500 мільйонів доларів взамін на урізання  тарифу тільки на 5%.

Про це в інтерв’ю oilpoint.com заявив нардеп та голова комітету  з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Вони (CNBM – ред.) пообіцяли, що, окрім того, що не будуть подавати нові арбітражі відносно України, також відкличуть попередній, на 500 млн доларів.

... за умови урізання на 5% вони обіцяли відкликати цей позов. Ми вже отримали від них офіційне повідомлення, що арбітраж вони відкликають",  - заявив Герус.

Також нардеп зазначив, що Україна вирівняла більшість станцій за одним тарифом в 50% незалежно від потужності. Він сказав, що деякі станції з потужністю нижче 10 МВт раніше не "урізалися", тому для них зниження було поступовим, а склало відразу 50%.

За його словами, раніше тариф для СЕС, введених в експлуатацію до 2015 року (як, зокрема, станції CNBM), вже був знижений на 45%.

Інші компанії, за словами нардепа, в 2017-2019 роках урізалися на 15%. Зараз же, після урізання в 50% для всіх станцій, тариф, за словами Геруса, став справедливим.

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Нагадуємо:

21 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.

31 липня президент Володимир Зеленський підписав закон.

У серпні за позовом 47 народних депутатів Конституційний суд відкрив провадження у справі щодо конституційності закону про "зелені" тарифи 

Закон, зокрема, передбачає зниження "зеленого" тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.

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Зелений тариф

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