У ФГВФО пояснили, коли виплачуватимуть гроші вкладникам банку "Аркада"

Гроші вкладникам визнаного неплатоспроможним банку "Аркада" Фонд гарантування буде виплачувати не пізніше 20-го робочого дня, коштів у Фонду більш ніж достатньо.

Про це на брифінгу заявила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут.

"Станом на 10 ранку 26 серпня Фонд гарантування зайшов в банк "Аркада", повністю взято контроль. Ми починаємо діяти в рамках закону - це інвентаризація, формування ліквідмаси та формування реєстру кредиторів. Всі вклади ми будемо виплачувати не пізніше 20-го робочого дня, а, враховуючи, що обсяг невеликий, я думаю, що це буде раніше.

Коштів у Фонду більш ніж достатньо. Робота з будівлею банку - її повернення на баланс банку та продаж - це буде основним нашим напрямком, який буде гарантувати повернення грошей в 4 чергу", - розповіла Світлана Рекрут.

Нагадаємо:

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

Понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше 5 000 осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн.

У НБУ зазначають, що виведення банку "Аркада" з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) є Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.

Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію у банку "Аркада" та розпочав процедуру виведення банку з ринку.

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Економічна правда