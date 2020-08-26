Шевченко: Виведення з ринку "Аркади" не вплине на роботу банківської системи

Активи банку "Аркада" складали менше ніж 1,1 від загалом активів у банківській системі, тому жодного впливу на роботу банківської системи виведення цього банку з ринку не матиме.

Про це на брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Ми хочемо додати, що активи банку "Аркада" загалом в банківській системі складали менше ніж 1,1 від загалом активів у банківській системі. Тому жодного впливу на роботу банківської системи це не має.

Ми розуміємо, що це викличе певний рівень соціальної напруги, тому ми вкотре висловлюємо занепокоєння порядком ведення будівельних робіт. І цю проблему треба вирішувати на законодавчому рівні", - сказав голова НБУ.

Нагадаємо:

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

Понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше 5 000 осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн.

У НБУ зазначають, що виведення банку "Аркада" з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) є Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.

Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію у банку "Аркада" та розпочав процедуру виведення банку з ринку.

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Економічна правда