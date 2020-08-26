Шевченко про вкладників банку "Аркада": Понад 90% отримають гроші у повному обсязі

Понад 90% вкладників банку "Аркада", який НБУ визнав неплатоспроможним, отримають свої гроші у повному обсязі.

Про це на брифінгу заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

"Понад 90% вкладників банку отримають свої кошти у повному обсязі - це 4746 осіб, їх вклади становлять менше, ніж гарантована державою сума - 200 тис грн. Загалом Фонд гарантування виплатить таким вкладникам 290 млн грн. Інші вкладники отримають кошти в порядку, передбаченому законодавством", - розповів Шевченко.

"Банк "Аркада" існував як спеціалізований банк, який управляв фондами фінансування будівництва. І вже тривалий час забудовники, пов'язані з банком, затримують введення в експлуатацію низки об'єктів, таких як ЖК "Еврика", "Патріотика" у Києві.

Відповідальність за недобудови несе забудовник, а не банк", - підкреслив голова НБУ.

"Національний банк, відповідно, не регулює діяльність забудовників", - додав він.

Нагадаємо:

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

Понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше 5 000 осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн.

У НБУ зазначають, що виведення банку "Аркада" з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) є Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.

Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію у банку "Аркада" та розпочав процедуру виведення банку з ринку.

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Економічна правда