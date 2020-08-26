Голова НБУ пояснив, чому банк "Аркада" виводять з ринку

У результаті втрати активу - будівлі на вулиці Ольгинській у Києві - капітал банку "Аркада" став від'ємним, і НБУ був зобов'язаний визнати банк неплатоспроможним.

Про це на брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"25 серпня Нацбанк визнав неплатоспроможним банк "Аркада". Таке рішення було ухвалене для захисту кредиторів і вкладників. Причина виведення банку з ринку - зменшення нормативу капіталу менш ніж до однієї третини від мінімально встановленого рівня. Сьогодні зранку в банк введена тимчасова адміністрація.

Ці заходи жодним чином не пов'язані з пандемією чи зниженням бізнес-активності. Проблеми банку виникли через втрату активу - це будівлі та земельні ділянки на вул. Ольгинській у Києві", - розповів Шевченко.

За його словами, у минулому році банк "Аркада"передав цю будівлю в заставу спорідненій особі.

"А нещодавно кредитор стягнув цю нерухомість через несвоєчасне обслуговування боргу. У результаті втрати такого активу капітал банку став від'ємний, і НБУ був зобов'язаний згідно з законом про банки визнати його неплатоспроможним", - підкреслив голова НБУ.

"Коли ми дізнались про втрату банком цього активу, банк повідомив про це правоохоронні органи, ми звернулись щодо неправомірних дій посадових осіб банку", - додав він.

Нагадаємо:

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

Понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше 5 000 осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн.

У НБУ зазначають, що виведення банку "Аркада" з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) є Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.

Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію у банку "Аркада" та розпочав процедуру виведення банку з ринку.

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Економічна правда