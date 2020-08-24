"Укрексімбанк" виплатив третій транш фінансування Укравтодору
Державний "Укрексімбанк" направив залучений у Національного банку 14 серпня кредит рефінансування 2,87 мільярда гривень на придбання облігацій "Укравтодору".
Про це повідомив голова правління банку Євген Мецгер на своїй сторінці в Facebook.
Банкір уточнив, що після отримання кредиту рефінансування "Укрексімбанк" 19 серпня взяв участь в аукціоні своп процентної ставки НБУ на таку ж суму, зафіксувавши ризик переоцінки залученого ресурсу рівнем 6,5% річних.
"І в той же день уклали угоду з "Укравтодором" про придбання облігацій в розмірі 2,87 млрд гривень з фіксованою прибутковістю 9,99% річних", - додав голова банку.
На думку Мецгера, таким чином банк "зробив інноваційну комплексну транзакцію фінансування державної програми "Велике будівництво".
Нагадуємо:
У квітні "Укрексімбанк" залучив кредит рефінансування у Національного банку на суму 6 млрд грн під заставу пулу активів.
Відразу ж після цього "Укрексімбанк" надав Держагентству автомобільних доріг першу частину фінансування під держгарантії на будівництво і ремонт доріг на суму 5,78 млрд грн під 10,5%.
У червні "Укрексімбанк" виділив "Укравтодору" другий транш кредиту в розмірі 5,08 млрд грн на два роки і знизив процентну ставку по другому займу до 9,99% річних.
Кабінет міністрів на засіданні 1 квітня затвердив умови залучення кредитних коштів і надання державних гарантій для "Укравтодору" на загальну суму до 19,27 млрд грн.
В рамках реалізації рішення "Укравтодор" здійснить емісію п'яти серій облігацій без здійснення публічної пропозиції, зобов'язання за якими забезпечені державною гарантією.
Потім облігації "Укравтодору" викупить державний "Укрексімбанк".
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Економічна правда
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