"Укрексімбанк" виплатив третій транш фінансування Укравтодору

Державний "Укрексімбанк" направив залучений у Національного банку 14 серпня кредит рефінансування 2,87 мільярда гривень на придбання облігацій "Укравтодору".

Про це повідомив голова правління банку Євген Мецгер на своїй сторінці в Facebook.

Банкір уточнив, що після отримання кредиту рефінансування "Укрексімбанк" 19 серпня взяв участь в аукціоні своп процентної ставки НБУ на таку ж суму, зафіксувавши ризик переоцінки залученого ресурсу рівнем 6,5% річних.

"І в той же день уклали угоду з "Укравтодором" про придбання облігацій в розмірі 2,87 млрд гривень з фіксованою прибутковістю 9,99% річних", - додав голова банку.

На думку Мецгера, таким чином банк "зробив інноваційну комплексну транзакцію фінансування державної програми "Велике будівництво".

Нагадуємо:

У квітні "Укрексімбанк" залучив кредит рефінансування у Національного банку на суму 6 млрд грн під заставу пулу активів.

Відразу ж після цього "Укрексімбанк" надав Держагентству автомобільних доріг першу частину фінансування під держгарантії на будівництво і ремонт доріг на суму 5,78 млрд грн під 10,5%.

У червні "Укрексімбанк" виділив "Укравтодору" другий транш кредиту в розмірі 5,08 млрд грн на два роки і знизив процентну ставку по другому займу до 9,99% річних.

Кабінет міністрів на засіданні 1 квітня затвердив умови залучення кредитних коштів і надання державних гарантій для "Укравтодору" на загальну суму до 19,27 млрд грн.

В рамках реалізації рішення "Укравтодор" здійснить емісію п'яти серій облігацій без здійснення публічної пропозиції, зобов'язання за якими забезпечені державною гарантією.

Потім облігації "Укравтодору" викупить державний "Укрексімбанк".

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Економічна правда