Битва за TikTok: власники збираються оскаржити рішення Трампа в суді

Китайський власник TikTok Bytedance в понеділок подасть до суду на адміністрацію президента США.

Про це пише Reuters.

Компанія розраховує оскаржити указ президента Дональда Трампа, який забороняє фінансові операції громадянам США з Bytedance.

"Щоб гарантувати, що верховенство закону не буде порушено і що до нашої компанії і користувачам відносяться справедливо, у нас немає іншого вибору, окрім як оскаржити указ через судову систему", - повідомили в компанії.

Нагадуємо:

7 серпня президент США підписав два укази, які забороняють громадянам США укладати угоди і здійснювати транзакції з китайськими компаніями ByteDance і Tencent, а також з їх дочірніми структурами. Ці компанії володіють TikTok і WeChat.

Також Трамп заявив, що компанію Oracle може придбати соцмережу ТikТok.

Ввечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok.

В адміністрації Трампа вважають, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США. Представники власника додатку наполягають, що не надають даних користувачів офіційному Пекіну.

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