Всі розділи
Укр / Рус

Битва за TikTok: власники збираються оскаржити рішення Трампа в суді

Неділя, 23 серпня 2020, 16:14
 

Китайський власник TikTok Bytedance в понеділок подасть до суду на адміністрацію президента США.

Про це пише Reuters.

Компанія розраховує оскаржити указ президента Дональда Трампа, який забороняє фінансові операції громадянам США з Bytedance.

"Щоб гарантувати, що верховенство закону не буде порушено і що до нашої компанії і користувачам відносяться справедливо, у нас немає іншого вибору, окрім як оскаржити указ через судову систему", - повідомили в компанії.

Нагадуємо:

7 серпня президент США підписав два укази, які забороняють громадянам США укладати угоди і здійснювати транзакції з китайськими компаніями ByteDance і Tencent, а також з їх дочірніми структурами. Ці компанії володіють TikTok і WeChat.

Також Трамп заявив, що компанію Oracle може придбати соцмережу ТikТok.

Ввечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok.

В адміністрації Трампа вважають, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США. Представники власника додатку наполягають, що не надають даних користувачів офіційному Пекіну.

Читайте також: Видалити TikTok: чому США хочуть заблокувати популярну китайську соцмережу

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

США Трамп

powered by lun.ua
Матеріали за темою
США і ЄС домовилися про зниження мит 22 серпня 2020, 12:58
Фондові торги в США завершилися новими рекордами S&P 500 і NASDAQ 20 серпня 2020, 09:18
Трамп відклав переговори з Китаєм по торгівлі 19 серпня 2020, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!