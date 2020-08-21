Шмигаль про підвищення "мінімалки": Економіка не отримає надмірного інфляційного тиску

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що економіка не отримає надмірного інфляційного тиску через підвищення мінімальної зарплати.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми ретельно разом з експертами аналізували наслідки і переваги поступового збільшення рівня мінімальної зарплати. Порахували, що цьогорічне підняття з 4723 грн до 5000 грн буде майже непомітним як для людей, так і для економіки. Але треба розуміти, для чого це робиться.

В Україні низька інфляція, сповільнюється споживчий попит та "охолоджується" економіка. Це передвісники економічної кризи. Тоді починаються проблеми у підприємств з зарплатами, у банківської системи з обіговим капіталом, потім настають банкрутства. Тому наше завдання сьогодні розігріти економіку і підвищити споживчий попит", - підкреслив прем'єр.

За його словами, в України великий потенціал для підняття мінімалки.

"Що таке підняття мінімальної заробітної плати? Це одразу декілька показників. Виведення в офіційну площину більшої суми фонду оплати праці в Україні в цілому. Це підтримка людей з малою заробітною платою в бюджетній сфері. З огляду на наше відставання в цьому питанні від Європи, у нас великий потенціал для підняття мінімальної заробітної плати.

І ті кроки, які ми робимо, цілком виправдані, рішення обґрунтовані та прораховані", - додав Шмигаль.

Нагадаємо:

Завдяки збільшенню мінімальної зарплати у 2020 році близько 1,7 млрд грн додатково отримає Пенсійний фонд і ще 1,2 млрд грн податку на доходи фізосіб розподіляться між місцевими бюджетами і держбюджетом, заявили у Мінфіні.

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня та закликав нардепів підтримати законопроект щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

"Впевнений, що депутати проголосують законопроект, поданий від президента, за збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до 6 тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до 6,5 тисяч гривень", - заявив Зеленський.

6 серпня президентом було зареєстровано законопроєкт №3963 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень – з 1 вересня 2020 року.

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