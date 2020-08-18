BofA про ВВП України: Очікуване у 2021 році зростання на 6,5% спричинить виплати за ВВП-варантами

Bank of America підтвердив прогноз по просіданню реального ВВП України на 6,8% у 2020 році та його зростання на 6,5% у 2021-му, що спричинить виплати за ВВП-варантами в травні 2023 року.

Про це йдеться у матеріалах BofA, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтверджуємо наш прогноз просідання реального ВВП в Україні на 6,8% у 2020 році і його зростання на 6,5% у 2021-му", - зазначають аналітики.

Експерти вважають, що Україна занепокоєна перспективою значних виплат за ВВП-варантами найближчими роками і може піти на їх викуп-обмін у значному обсязі.

У BofA додають, що нещодавні зміни в Раді НБУ можуть послужити імпульсом до волатильності курсу гривні в довгостроковій перспективі.

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Нагадаємо:

Україна оголосила про завершення викупу на відкритому ринку близько 10% своїх ВВП-варантів, випущених в ході реструктуризації зовнішнього боргу з терміном дії до 31 травня 2040 року на номінальну суму 3,2 мільярда доларів.

За ВВП-варантами, випущеними державою у 2015-му році Україна має заплатити кредиторам близько 19,1 мільярда гривень протягом 2021-2024 років.

Під час кризи 2015-го року Україні вдалося знизити вартість боргу і не оголосити дефолт.

Тодішня міністерка фінансів Наталія Яресько провела складні переговори з іноземними інвесторами, в результаті яких домовилася про так званий haircut ("стрижка") — скорочення суверенного і гарантованого державою боргу на 20% або 3,6 млрд дол.

Мінфін заявив, що така угода має потрійний ефект.

По-перше, для системи державних фінансів завдяки видовженню в часі боргових виплат вдалося вивільнити 15,3 млрд дол.

По-друге, державний борг вдалося знизити до 71% ВВП.

По-третє, потреба бюджету у фінансуванні у 2019-2025 роках стала нижчою — не перевищувала 10-12% ВВП.

Паралельно Україна випустила особливі цінні папери — інструменти відновлюваної вартості (VRI) або ВВП-варанти.

Дохідність варантів прив'язали до показника ВВП України. Виплати за VRI можливі з 2021 року, але показник ВВП, від якого вони залежатимуть, — це показник розвитку економіки за два роки до того, у 2019 році.